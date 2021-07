mooi, vers en geïnspireerd album van Rowwen Hèze

Het is een viering van de tijd die hopelijk na corona weer komen gaat: onbevreesd naar concerten, waar wel veel bier is, maar geen enkel akelig moment. Twaalf nieuwe songs treffen we aan. Die stampen lekker weg en doen een beroep op iedereen om weer energiek van stal te gaan, zoals in het titelnummer, Hoe Lang Nog en Begin ‘n Band.

De tekstuele hand van zanger en liedjesschrijver Jack Poels beschouwt in rustiger nummers als De Berge van Bob en De Traon de gezongen permissie om de waterlanders te laten stromen als daar aanleiding voor is. Iets grimmiger, met zowel nostalgie als suspense en rock is End Van ‘t Touw. Subtiel en vol mededogen is Ierst Gedoan. Dat geldt voor veel meer songs, zoals&n..

