Mooie en creatieve teksten van De Oden van Salomo

Bijna niemand kent ze: De oden van Salomo. Het gaat om de oudste verzameling christelijke liederen en gebeden (uit 80-120 na Christus) die bewaard is gebleven. Deze cd is alweer het derde album met nieuwe uitvoeringen van deze oude liederen van de Aramese christenen.

Hoor me! De oden van Salomo (beeld nd)

Op dit album is de Messias vaak aan het woord. Hij roept de mensen op om te geloven in zijn dood en opstanding en Hem na te volgen. Voor de eerste keer vertolkt zanger William Wixley de rol van de Messias. Zijn terugkerende oproep is: ‘Hoor Me!’ Hij heeft een prettige stem met veel bereik en veel overtuiging. De vrouwelijke zang komt net als op de vorige albums van Suzan Paas. Beide stemmen kleuren mooi bij elkaar. Muzikaal maakt het project ook een stap vooruit. Het gaat van stevig en uitbundig naar intiem, contemplatief en meeslepend. Muzikaal is het een soort wereldmuziek, dat soms progressief aandoet, waarbij gebruik gemaakt wordt van instrumenten als viool, sax, drums en mandoline. De nummers zitten knap en toegankelijk in elkaar. V..

