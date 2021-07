Tachtig jaar, maar Tom Jones wordt steeds interessanter

Traditionals als ‘Nobody’s Fault But Mine’ en ‘Lord Help, Ain’t No Grave’ getuigden daarvan. Het jaar daarop verscheen Spirit In The Room. Nu, de man is tachtig, verschijnt Surrounded By Time, een album dat nog interessanter is. Jones maakt covers tot eigen songs, beter dan de originele. Ook deze keer is er een mix van traditionele gospel en een goede keuze aan recente songs. Topper is het laatste nummer, het bijna tien minuten durende ‘Lazarus Man’. Die song is geënt op het thema van de man die in Johannes 11 wordt opgewekt, maar in de apocriefe overlevering een dolend eeuwig leven had. In 1996 was er een gelijknamige televisieserie en de song is van Terry Callier: ‘I’ve been from Nazareth to High Barbary / And I r..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .