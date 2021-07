De ultieme tederheid van de marimba, uitgevoerd door Arjan Jongsma

De jonge marimbavirtuoos Arjan Jongsma ging voor zijn debuutalbum niet over één nacht ijs. New Perspectives for Marimba is het resultaat van noeste studie en subtiele experimenten op de vierkante millimeter. Het leverde fijnzinnige, ‘pianistische’ interpretaties op.

‘Als marimbaspeler probeer ik te leren van andere instrumentalisten. Mijn streven is om niet alleen ‘als een drummer’ losse noten te spelen, maar ook lijnen in mijn spel aan te brengen. Ik zoek naar een vorm van legato; ik wil tonen verbinden, zoals een blazer dat in één adem kan en een strijker in één streek.’

Slagwerker Arjan Jongsma (Drachten, 1995) komt uit een muzikale familie. Vader is hoornist, oom Roel Jan Jongsma is slagwerker en tevens de docent die Arjan klaarstoomde voor het Conservatorium van Amsterdam. Sinds 2012 vormt Arjan Jongsma met zus Rianne Jongsma (fluit, piccolo, altfluit), zus Wilma Jongsma (hobo, althobo) en pianist Frans Douwe Slot het Colori Ensemble, dat een ondersteunende rol speelt op zijn solo-cd&n..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .