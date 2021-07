Gospelsound van Carrie Underwood: opvallend ingetogen en toch pakkend

Sinds ze in 2005 de Amerikaanse versie van Idols won, is Carrie Underwood met haar veelzijdige en krachtige stem een begrip geworden, met name in de VS. Haar huwelijk met ijshockeyspeler Mike Fisher vergrootte die sterrenstatus alleen nog maar. Ze maakte met name furore als countryzangeres, maar komt nu voor het eerst met een gospelalbum, My Savior.