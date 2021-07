Muziek met aandacht voor de natuur in eigen land

Het resultaat is Nature of the Netherlands met 21 nieuwe stukken over evenzoveel Nederlandse natuurgebieden. De timing van dit project kan niet beter, juist in deze periode hebben veel Nederlanders de schoonheid van hun eigen land (her)ontdekt. Zangeres Sanne Rambags, trompettist Koen Smits en pianist Sjoerd van Eijck lieten zich bij het schrijven van hun muziek altijd al inspireren door de natuur op de vele plaatsen op de wereld waar ze ooit speelden, maar bleven deze keer dichter bij huis. Het postzegelformaat van de Nederlandse natuur komt tot uiting in de geringe lengte van de composities. De muziek is ruimtelijk en rustgevend, de piano legt repeterende patronen onder de warme, gedempte trompetlijnen. Rambags teksten ga..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .