Podcastmakers hopen dat mensen zich afvragen waarom ze nog nooit van de door hen besproken componistes gehoord hebben

Ida Stants. Nooit van gehoord? Onterecht, vinden presentatrice Andrea van Pol en zangeres Rae Milford. Daarom maken ze de podcast Nooit van gehoord?!, over vergeten, genegeerde of over het hoofd geziene vrouwelijke componisten. De Nederlandse Ida Stants bijvoorbeeld.

Mannelijke componisten kunnen ook in de vergetelheid raken. Waarom de keuze voor alleen vrouwen?

Milford: ‘Er is veel muziek te horen op de radio en er wordt veel gespeeld in de concertzalen, maar bijna nooit muziek van vrouwen. Het is al iets beter dan twintig jaar geleden omdat er iets meer bewustwording is gekomen. De Franse Lili Boulanger (1893-1918) wordt nu bijvoorbeeld vaker gedraaid. Ik heb werk van haar live in het Concertgebouw gehoord. Geweldig.’

Van Pol: ‘En we hebben voor de tweede keer een Componiste des Vaderlands, Calliope Tsoupaki. Mayke Nas is het ook geweest. Aan de andere kant: ik werk bij het programma Opium op Radio 4 en van de muziek die daar op een dag te horen is, is slechts 0 tot 2 procent gecomponee..

