Harde noten: De moederpijn en loodzware problematiek van Sinéad

Een centraal thema, bovendien indrukwekkend vormgegeven, is de aandacht van de Ierse zangeres Sinéad O’Connor (54) voor het moederschap. Dat is in haar geval een alles behalve onschuldig thema.

Ze is zelf moeder van vier (drie zonen, een dochter). Ze had verschillende miskramen en onderging een abortus. Aan beide heftige ervaringen wijdde ze een song: ‘Three Babies’ en ‘My Special Child’.

Bij dit alles is haar leven sterk gestempeld door haar eigen moeder. Ze is in haar jeugd door haar aan drugs verslaafde, gescheiden moeder ernstig verwaarloosd, geslagen, opgesloten en seksueel misbruikt. Toen ze van huis wegliep, kwam ze na ingrijpen van haar vader bij een katholieke kostschool terecht, wat ook geen onverdeeld succes was. Het werd de ple..