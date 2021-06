Prettig in het gehoor liggende orgelmuziek van Minne Veldman

Populair orgelconcert. Dat is precies wat de gelijknamige cd van Minne Veldman biedt, en zoals het door hem wordt aangeduid. Het is het genre waarin hij sterk is en waarvan hij van houdt én zijn schare fans. Daar is ook alle ruimte voor, rijk geschakeerd als het orgelland is. Ieder die in die wereld een beetje thuis is, weet welke varianten er zijn. En de Zwart-Asma traditie waartoe Minne Veldman onmiskenbaar behoort, gaat al meer dan 120 jaar mee. De aanhangers ervan behoren zonder twijfel tot de grootste orgelliefhebbers, en dat is iets om te koesteren. Te lang zijn er tijden geweest waarin deze stijl werd verguisd en geminacht door de elite uit de orgelwereld.

De werken die Veldman ten gehore brengt, liggen alle gemakkelijk in het gehoor. Als een warme deken voelt het koraal, gevolgd door de toccata ‘Heuglijke tijding’ van Piet Zwart, de vierde zoon van Jan Zwart. Piet was in diverse plaatsen dirigent en organist, onder meer van de Kamper Burgwalkerk, en had een orgelhandel. Hij heeft geen groot oeuvre nagelaten.

De cd bevat verder werken van Feike Asma (‘Ach blijf met uw genade’ en Psalm 108), Johann Sebastian Bach (Aria ‘Schafe können sicher weiden’), de Brit William Walond (Toccata in G major), Johann Christoph Kellner (Praeludium in C-dur), René Louis Becker (First Sonata in G minor), Klaas Jan Mulder (Fantasie-Toccata ‘Wat God doet, dat is welgedaan’), Louis Lefé..

