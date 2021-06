Graftradities rond Jim Morrison opgeschreven in een boek

Op 3 juli 1971 stierf Jim Morrison, boegbeeld van The Doors, in Parijs. Zijn graf op kerkhof Père Lachaise trekt nog altijd veel bezoek.

Vroeg en vaak ter plaatse ging grafisch ontwerper en popjournalist Fred Baggen. In 1983 draaide hij de dubbelelpee Absolutely Live die de leden van de viermansgroep The Doors in 1970 uitbrachten. Dat album was een rauw amalgaam van stukjes concert, met voor christenen het bijna ondraaglijke ‘Petition the Lord With Prayer’.

Baggen publiceert bij de vijftigste sterfdag van de iconische zanger en dichter een merkwaardig boek. Dat is terecht want aan Jim Morrison was ook alles merkwaardig.

Baggen verweeft zijn eigen ervaringen en ontmoetingen met mensen rond Morrison met het verhaal van diens laatste levensdagen. Het boek valt op door een karrenvracht aan fotomateriaal, deels onvertoond en uniek, en de spiegelvertaling in het Nederlands en Eng..

