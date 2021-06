Een lijflied voor dertigers

Er mag dan ‘hiphop’ boven deze recensie staan, de muziek van Tourist LeMC (artiestennaam van Johannes Faes) laat zich niet zo makkelijk in dat hokje proppen. Kleinkunstenaar, wordt hij ook wel genoemd. En de ‘stadstroubadour’ van Antwerpen, de stad die hij zo vaak en liefdevol bezingt en ‘berapt’, ook nog eens in de eigen streektaal. ‘Jullie hebben ook een torentje, zag ik’, grijnsde hij eens tijdens een concert vanaf het Utrechtse poppodium Tivoli. ‘Maar ik vind die van ons toch mooier.’

Als Nederlandse luisteraar moet je even wennen aan het ‘Antwaarps’ van Tourist, maar het geoefende oor wordt rijkelijk beloond. Recent verscheen de vierde plaat van Tourist, Niemandsland. Net als bij voorganger We Begrijpen Mekaar ligt de nadruk op het intrinsieke. Drie jaar geleden bezong hij zijn vrouw in het weergaloze ‘Muziek Van Het Hart’ en zijn pasgeboren zoontje in ‘Welkom’, ook al zo prachtig. ‘Je moeder en ik delen dees’ leven zonder groots plan / Gewoon niets te moeilijk maken, hou het zuiver en klein.’

Op Niemandsland is te horen dat zijn leven niet stil heeft gestaan: Tourist is van zijn roze wolk. ‘Bal aan de voet’ is daar een fraai voorbeeld van. Hij twijfelt of hij wel een goede vader is. De troubadour beschrijft ..

