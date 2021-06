Mooie, minder bekende muziek van Brahms van het Budapest Festival Orchestra

Het Budapest Festival Orchestra heeft zich sinds de oprichting in 1983 opgewerkt tot een van de meest vooraanstaande orkesten ter wereld. Dat is voor een belangrijk deel de verdienste van oprichter en dirigent Iván Fischer.

Brahms: Symphony no. 3; Serenade no. 2 Budapest Festival Orchestra o.l.v. Iván Fischer (beeld nd)

Ook op deze cd met werken van Brahms maakt het orkest zijn reputatie volledig waar. Wat een prachtige, afgewogen klank. En wat mooi, helder, opgenomen. De Derde Symfonie behoort niet tot de bekendste werken van Johannes Brahms (1833-1897). Misschien omdat het stuk niet heel daverend eindigt en zo applaus veroorzaakt. Of misschien doordat het eerste deel ritmisch nogal ingewikkeld in elkaar zit, wat het moeilijk voor dirigent en musici maakt. Toch is het werk de moeite waard. Vaak hoor je het motief F-A-F, waarmee Brahms zijn lijfspreuk ‘Frei aber froh’ (vrij maar gelukkig) zou uitdrukken. Het bekendst is het melancholieke derde deel, ‘Poco allegretto’. Werd de symfonie in 1883 gepubliceerd, de Serenade no. 2 uit 1857-1860 zou je..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .