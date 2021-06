+ stevige hardbop gecombineerd met Israëlische volksmuziek

In de liner notes van zijn nieuwste album verwijst Amit Friedman naar het moment dat zijn leven op zijn veertiende veranderde: zijn ouders namen hem mee naar de Blue Note-club in New York. Later draaide zijn vader tijdens autoritten John Coltrane, Charlie Parker en Sonny Rollins en uiteindelijk was er geen weg meer terug: Friedman koos voor de saxofoon en de jazz.