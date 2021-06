Ontroerende cd die soms beter dan het origineel is

Deel 1, staat er achter de titel van dit album. Die titel is een regel uit ‘Black Hole Sun’, een nummer van de rockgroep Soundgarden. Zanger en gitarist van die band, en later van Audioslave en nog later soloartiest, was Chris Cornell, die zich op 18 mei 2017 ophing in Detroit, nadat hij die avond nog een concert had gegeven, de dag erop door de band uitgebreid met de gospelklassieker ‘In My Time of Dying’.