Achter de titel Drs. P gaat Heinz Polzer (1919-2015) schuil: schrijver, pianist, cabaretesk chansonnier.

De 36-jarige Groninger Michèl de Jong is bezig met de levensbeschrijving van Drs. P. Maar in het derde ‘jaar- en bewaarboek’ dat aan de gesneefde doctorandus is gewijd, Het wel en wee van Drs. P (onder redactie van Jaap Bakker), schrijft De Jong in een van zijn opstellen dat Polzer maar op het nippertje een eredoctoraat misliep. Dan zou het Dr. P zijn geweest, een hogere status, maar minder ludiek in klank en rijm.

Dus bleef het Drs. P. Achter die titel en hoofdletter gaat Heinz Polzer (1919-2015) schuil: schrijver, pianist, cabaretesk chansonnier. Hij verdiende de kost als bedenker van reclame voor grote bedrijven, maar werd medio jaren zestig bekend door optredens en tv. Iedere Nederlander kan ‘Veerpont’ en ‘Dodenrit’ meezingen, liefst ..

