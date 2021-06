Liedjes over bijbelse vrouwen op ‘Faithful: Go and Speak’

In een snel veranderend muzieklandschap zijn ze gaandeweg in de verdrukking geraakt: de conceptalbums. Jammer, want juist door liedjes aaneen te rijgen en zo een verhaal te vertellen, ontstaat vaak krachtige muziek. Faithful: Go and Speak laat in ieder geval weinig aan het toeval over om indruk te maken. Er is een imposante rij zangeressen verzameld (o.a. Amy Grant, Ginny Owens, Ellie Holcomb, Christa Wells & Sandra McCracken) en de productie staat als een huis.

Het album is bovendien een los verkrijgbaar onderdeel van een multimediaproject met boek en liveshow. Muzikaal is het op het eerste gehoor vergelijkbaar met het tien jaar geleden verschenen Music Inspired By The Story. Daarin kregen personages uit de Bijbel hun eigen lied. Faithful: Go and Speak doet dat ook, maar met een duidelijk onderscheid: dit zijn uitsluitend liedjes over en door vrouwen. Onder anderen Maria, Ester, Lea en Rachab worden in monoloog opgevoerd maar tekstueel slim herkenbaar gehouden. Het is uitstekend verzorgde pop met af en toe de onvermijdelijke countrydressing (de werkplek was uiteraard Nashville). Dat is tegelijk een keerzijde; er zijn weinig uitschieters als het om de arrangementen gaat.

Toch heb je nergens..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .