Kijk naar TheologyJeremy op YouTube en hoor Vincent Damon Furnier praten over zijn christelijk geloof en relatie met Jezus. Voor hem en voor veel liefhebbers van zijn muziek is er geen tegenstelling met de songs die Alice Cooper (73) brengt. De laatstgenoemde naam hoort bij een act, die het slechte in de mens en in de wereld blootlegt. Nu ook weer, op zijn 21e album, dat gaat over de stad waar hij opgroeide, de ondergang van de auto- en motorindustrie meemaakte, met producer Bob Ezrin zijn kenmerkende klank vond, bijna teloor ging aan drank en drugs aan de East Side en nu tegen die Gotham-achtige coulissen zijn visie op de coronatijd weergeeft. Hij schetst vooral hoe dat kleine virus het goede, maar ook het slechte in de mens naar buiten..

