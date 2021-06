Subtiele ode aan een gestorven geliefde

Al dagen loop ik rond met lieflijk wiegende pianoklanken in mijn oren: de eerste maten van de Chaconne van Leo de Klerk. Elegant en ontroerend ontvouwen ze zich verderop in een waaier van stijlen.

Leo de Klerk (1958-2020) was niet alleen pianist en een briljant geluidstechnicus (of Tonmeister zoals hij zich liever noemde), maar had ook compositie gestudeerd. Naast zijn internationale carrière als klankregisseur bleef hij steeds componeren − zonder pretentie, maar met des te meer liefde en toewijding.

De laatste tien jaar van zijn leven was hij bovendien de levensgezel van pianiste Marietta Petkova, die hij in 2006 had leren kennen en met wie hij vele opnames maakte. Niet alleen qua zielsverbondenheid, ook muzikaal gezien bleek dit a match made in heaven. Tijdens zijn terminale ziekte en na zijn overlijden op 9 september 2020 was Petkova ontroostbaar. Tegelijk toonde ze zich vastberaden om hun beider werk te laten voortleven.

Toen ze..

