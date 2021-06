Gretig enthousiasme van John Engels, Joris Teepe & Benjamin Herman

Af en toe wijzen verschillende generaties met de beschuldigende vinger naar elkaar tijdens deze pandemie. Dat is jammer, want deze crisis is ons gezamenlijk overkomen. Dat het ook anders kan, bewees een groep jazzmuzikanten die een openlucht-eerbetoon bracht aan John Engels op diens 85e verjaardag.

De verraste slagwerker haastte zich naar buiten om zich met zijn drumkit bij zijn collega’s te voegen. Deze spontane jamsessie kreeg een vervolg toen altsaxofonist Benjamin Herman in het leegstaande Amsterdamse Bimhuis een plaatopname organiseerde met bassist Joris Teepe en drumveteraan Engels. In een spannende triobezetting improviseerden ze over standards als ‘Fried Bananas’ van Dexter Gordon, ‘Moose The Mooche’ van Charlie Parker en ‘When Will The Blues Leave’ van Ornette Coleman. Alleen de allerbeste muzikanten blijven overeind in een bezetting zonder akkoordinstrument. Als het lukt (zoals hier) is dat een bedwelmende ervaring. Engels, Teepe en Herman spelen met gretig enthousiasme. Ondanks hun indrukwekkende staat van dienst hebben ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .