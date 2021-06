Ervaring ontmoet tragiek op ‘Frampton Forgets The Words’

Hij schreef vorig jaar al zijn memoires, ‘Do You Feel Like I Do?’ Die zijn heel geestig en oprecht. Frampton kende David Bowie als tiener al, want de in 2016 overleden artiest zat bij Framptons vader in de klas. Hij speelde in bands als The Herd, The Preachers (met het hitje ‘Hole In My Soul’), bij Ringo Starr en Eric Clapton en werd medio jaren zeventig opeens wereldberoemd met het gebruik van de ‘jappiotube’, een zangvervormend apparaatje dat lijkt op een tuinslang met een dunschiller eraan. Megahits waren het 14 minuten durende ‘Do You Feel Like We Do’ en vooral ‘Show Me the Way’. Op het nieuwe album voert Frampton tien nummers uit, zonder zang dus. Het is een mooie afsluiter na All blues (2019) en Thank You Mr Churchill (2010).

