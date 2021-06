Moby wil graag alles goedmaken in zijn leven

Geen veganist is zo gecompliceerd als de Amerikaanse muzikant Moby. Maar zijn nieuwe album Reprise is ongelooflijk mooi. En een worsteling met het christelijk geloof.

Moby staat voor Richard Melville Hall (55). En ja, hij is inderdaad de achterachterachterneef van Herman Melville (1819-1891), de schrijver die in 1851 het beklemmende boek Moby Dick publiceerde. Dat verhaal ging over kapitein Ahab, die met zijn schip de Pequod helemaal in de ban raakte van de witte walvis die voor de romantitel zorge. Zijn obsessie, even duister als religieus, richt alles en iedereen te gronde.

Bloed- en verhaallijn passen wel bij Moby. Dat mag blijken uit de jongste producten van zijn hand die onlangs verschenen. Op streaming media en in bioscopen draait de anderhalf uur durende documentaire Moby Doc. En via het gezaghebbende klassieke label Deutsche Grammophon kwam een album uit, Moby’s negentiende, dat ook vi..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .