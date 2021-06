Zo zuiver als Sinéad O’Connors songs zijn, zo tegenstrijdig lijken haar levenskeuzes

Met een pensioen-voor-twee-dagen haalde de Ierse zangeres Sinéad O’Connor deze week wereldwijd het nieuws. Op zondag kondigde de 54-jarige, die tegenwoordig als moslima Shuhada Sadaqat door het leven gaat, het volwassen en bedaagd aan. Een mens moet van ophouden weten, het voor 2022 aangekondigde album No Veteran Dies Alone zou het laatste zijn. Daarna was het klaar. Nooit meer touren, nooit meer interviews, geen nieuwe muziek.

Na twee dagen trok ze de pensionering weer in. Ze gaat door en zegt zich niet te schamen op haar kortstondige besluit terug te komen. Dat ze ermee wilde kappen kwam doordat met name Britse journalisten in interviews ondanks verzoeken van haar kant telkens weer beginnen over haar misbruikverleden en de trauma’s..