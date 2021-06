Een uitnodiging om het met de psalmen en het orgel nog weer eens te proberen

Het psalmboek uit Genève houdt het inmiddels bijna 460 jaar uit. Maar dat is eigenlijk een wonder, als je de geschiedenis bekijkt. En: hoe staat het er nu mee?

Als je in de protestantse kerken in Nederland om je heen kijkt, kun je vaststellen dat de Geneefse psalmen in tal van gemeenten de laatste decennia veel terrein verloren hebben. In grote delen van wat nu de Protestantse Kerk heet, hebben de psalmen het eerder al moeten afleggen tegen de gezangen uit het Liedboek voor de kerken en daarvoor de Hervormde Bundel van 1938. Niet zelden is de verhouding op de liturgieborden één psalm op vijf of zes gezangen.

In de kerken van de Gereformeerde Bond staan de psalmen er beter op, maar hebben ze stevige concurrentie van bijvoorbeeld gezangen uit de bundel Op Toonhoogte, met inmiddels 568 liederen, waarvan 75 psalmen. Op Toonhoogte is voortgekomen uit de HGJB-bundel, van de toenmalig..

