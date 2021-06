Ashley Monroe laat een positief en optimistisch geluid horen over haar geloof

Dat klinkt onder meer door in albumafsluiter ‘The New Me’, waar ze Jesaja 43:19 in verwerkt: ‘See, I am doing a new thing! / Now it springs up; do you not perceive it?’ Monroe kan geen verdrietige songs meer schrijven, zegt ze in een interview. Niet dat ze nooit meer verdrietig is, maar ze wil die gevoelens niet (meer) uitvergroten in haar muziek. De sound van Monroe is wat afgedreven van de country. Het album Rosegold klinkt als wanneer je Kacey Musgraves en Lana del Rey in de blender zou gooien, met veel ruimte voor elektronische muziek. Neem het heerlijk stuwende refrein van ‘Drive’ bijvoorbeeld. Je krijgt er spontaan zin van om een Amerikaanse roadtrip te gaan maken. Het kan bijna weer, gelukkig.

+ fijne sound

+ positief en optimistisch

