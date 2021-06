Nick Cave als lieflijke gorilla op nieuw werk

Het album werd opgenomen over een periode van enkele weken tijdens de lockdown. Hoewel Cave & Ellis samen al vele soundtracks hebben gecomponeerd en Ellis al lange tijd lid is van The Bad Seeds, is dit de eerste keer dat ze iets als duo uitbrengen.

Cave beschrijft het album als ‘een meedogenloze, doch zeer mooie plaat, genesteld in een gemeenschappelijke catastrofe’. Dat is - nog steeds - de dood van Cave’s zoon Arthur, die van een klif aan de Engelse kust in Brighton viel, in 2015. Na die tijd kwamen er projecten die leed verwerkten en anderen troost boden. Dat kon met zijn blog Red Hand Files, de documentaire One More Time with Feeling, zijn solo-optredens met gesprekken en piano in An Evening With Nick Cave, de al..

