Een postume collectie muziek van Tony Joe White, samengesteld door zoon Jody

Tony Joe White (1943-2018) was een Amerikaanse zanger, gitarist en liedjesschrijver, vooral bekend door zijn onwaarschijnlijk lage, lome stem en het genre dat hij zo’n beetje uitvond: de ‘swamprock’ ofwel moerasmuziek. Zo zompig en traag voortklodderend krijg je het bij niemand anders en de boodschappen zijn met deze typeringen geheel in lijn: moeilijke relaties, veel drank en uitstelgedrag.

De man wordt er postuum sympathiek van en dat mag ook wel bij deze ‘nieuwe’ plaat. TJ White is nog steeds koning van het moeras. Ooit had de bard van het zompige zuiden van de Verenigde Staten een heuse hit met ‘Polk Salad Annie’. Ook op Smoke From the Chimney staan mooie songs, het titelnummer heeft zelfs vrolijks, als opa White met zijn laatste zonnestralen een pijpje stopt.

Deze postume collectie is samengesteld door zoon Jody White uit tracks die zijn vader de 15 jaar voor zijn heengaan in zijn thuisstudio heeft opgenomen. Producer Dan Auerbach (Black Keys) raakte meer dan tien jaar geleden bevriend met vader en zoon en deed de hier wel treffend post-productie genoemde afwerking. White’s huiselijke verhalen over arme zielen die ..

