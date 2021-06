Het album dat Douwe Bob ‘altijd al wilde, maar nooit durfde te maken’

Douwe Bob was competitief. Hij wilde veel cd’s verkopen, veel streams. Nu is alles anders. Het album Born To Win, Born To Lose is de plaat die hij ‘altijd al wilde, maar nooit durfde te maken’.

Het is zijn langgekoesterde americana-album, met hier en daar vleugjes country en wat pop. En dus is dit werk anders dan al het voorgaande. Sterker nog, Douwe Bob heeft zijn gehele band ingewisseld en werkte voor dit album samen met Daniël Lohues die de productie verzorgde. Ook Bertolf Lensink speelde een rol. ‘Thuiskomen, zo voelt het. Ik heb nog nooit zoveel plezier gehad in het maken van een album.’ Het is te horen dat de 28-jarige Amsterdammer ziel en zaligheid in dit album heeft gelegd. Schitterend zijn het ‘Can’t Seem To Get It Right’ en de single ‘Was It Just Me’.

Met het nummer ‘Jesus’, die slechts 1:39 minuut lang is, kun je verschillende kanten op. Is het een zoektocht? Het is allemaal niet geheel duidelijk. Wel maakt het ..

