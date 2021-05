Singer-songwriter Bertolf is gelukkig, ook in het hier en nu

Singer-songwriter Bertolf zit - ondanks de coronacrisis - goed in zijn vel. En dat terwijl veel artiesten snakken naar optredens en reuring. Maar de Zwollenaar had tijd om na te denken, te schrijven, te lezen en te concluderen dat hij gelukkig is. Op zijn nieuwste album Happy in Hindsight hoor je zijn optimisme terug.

Minder americana, minder melancholie en meer pop en vrolijkmakende refreintjes: dat is wat de nieuwe plaat van de 40-jarige singer-songwriter typeert. ‘We maken heel snel van een mug een olifant, kunnen slecht relativeren - dat merk ik ook bij mezelf’, zei Bertolf Lentink twee jaar geleden na het verschijnen van zijn vijfde album Big Shadows of Small Things. Die plaat was mooi, maar ook een beetje zwaar. De Zwolse songwriter beaamt dat onmiddellijk in een gesprek in het hier en nu. ‘Ik dacht toen ik met dit album aan de slag ging: ik wil luisteraars meer geven, ze versterken en ze niet met mijn sores opzadelen.’ Bertolf is een groot Beatles-fan en citeert John Lennon: ‘Een liedje moet een stoel zijn waar mensen op kunnen zitten’..

