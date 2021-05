Niet zelden doen de beelden van Bob Dylan denken aan die van de dichter van Patmos

Maandag werd hij tachtig jaar. En nu is er deel 1 van een standaardwerk: Bob Dylan In Nederland 1965-1984. Deel 2 is gepland voor 2023.

Weinig Nederlanders zijn zozeer Dylanoloog als Tom Willems (48). Hij leerde de Amerikaanse zanger, muzikant en tekstschrijver kennen toen hij als jongen van een jaar of vijftien thuis van school zal te balen. Het viel ongeveer samen met het derde concert dat Dylan in Nederland gaf, op 19 september 1987 in Ahoy te Rotterdam.

Na die tijd was er geen houden meer aan, van beide kanten. Dylan kwam in het kader van zijn vooral door anderen zo genoemde Never Ending Tour nog een keer of dertig terug en Willems schreef tot nu toe veertien boeken, waaronder zes delen in de reeks ‘de Bob Dylan aantekeningen’.

Het boek dat er nu ligt, deel 1, is chronologisch, accuraat en met respect voor zowel de artiest als het media-verleden. Dat laat zich ijken aa..

