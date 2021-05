Een mooie nieuwe plaat van Bertolf - een goede sfeer en aanstekelijke nummers

‘Kijk niet op naar iemand en kijk ook op niemand neer. De shit waarmee je een ander besmeurt, maakt uiteindelijk ook jezelf smerig.’ Dat is de vertaalde boodschap van de song ‘Don’t Look Up, Don’t Look Down’ zoals die voor een handjevol mensen klonk in TivoliVredenburg Utrecht, op 2 februari 2021. Het liedje is van Bertolf Lentink en staat op diens nieuwe album Happy In Hindsight. Naast hem op gitaar en zang zat Henny Vrienten op het podium. Hij herkent goed gezelschap.

Bertolf maakte een mooie nieuwe plaat, zijn zesde album, waarin ‘Back To the Garden’ een enorm aanstekelijk liedje is, evenals het leuke animatiefilmpje als clip. De sfeer doet denken aan de songs van Paul McCartney en dat is geen toeval; de man uit Liverpool mocht willen dat hij dit nummer had gemaakt. Bertolfs nieuwe album werd deze week gepresenteerd via een livestream vanuit Hedon in Zwolle.

En hij gaat gewoon door: ‘De song ‘Amsterdam’, die ik samen met Douwe Bob schreef, is nu ook uit. Een onvervalste bluegrass song, niet over Kentucky, maar over onze hoofdstad. Ik speel er dobro op, zing een tweede stem mee en ben er erg trots op! Productie door Daniël Lohues.’

+ aanstekelijke nummers

+ goede sfeer

Happy in Hindsight

Bertolf...

