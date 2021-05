Ook nu stroomt de woede over straat bij Van Morrison

Tijdens de lockdown waren al kwade songs, helaas op single en niet op deze plaat: ‘Born To Be Free’ en ‘No More Lockdown’. ‘Zonder livemuziek was de wereld een veel armere plek. Het draagt enorm bij aan de economie en je kan geen prijskaartje hangen aan wat muziek betekent voor het welzijn van mensen’, zei de zanger. Ook nu stroomt de woede over de staat en de rotte platenlabels uit de groeven: ‘Where Have All The Rebels Gone?’, ‘They Own the Media’, ‘Why Are You on Facebook?’, ‘Diabolic Pressure’, ‘Psychoanalysts’ Ball’ en ‘No Good Deed Goes Unpunished’. Pluspunten zijn de oproep om ondanks de onvrede toch positieve actie te voeren (‘Stop Bitching, Do Something’) en dat de muziek als vanouds goed is, uptempo jazz en luie blues of een le..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .