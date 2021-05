Deze dertien liederen maken hun debuut in Opwekking: ‘De klacht komt niet aan de orde’

Met Pinksteren verschijnen zoals altijd nieuwe Opwekkingsliederen. Het zijn er dertien dit jaar, uit eigen land en vertaalde liederen ‘die wereld­wijd gezongen worden’. Die laatste komen vooral uit de Verenigde Staten en Australië. Twijfels en tegenslag in het leven komen ter sprake, maar in een context van zegen en overwinning. Een overzicht.

Putten

845 De zegen

Pittsburgh had met Pasen vorig jaar de primeur: een virtueel koor met zangers uit allerlei kerken, die een lied inzongen om mensen in coronatijd te bemoedigen. ‘The Blessing’ van Kari Jobe kwam een maand later ook zo online in het Verenigd Koninkrijk. De tekst is gebaseerd op de priesterzegen uit Numeri 6 gecombineerd met Psalm 121. De melodie is ‘mantra-achtig’ (Tjitte Wever) met korte loopjes en veel herhaling.

846 Abba

Vijf van de dertien nieuwe Opwekkingsliederen komen uit eigen land. Deze meezinger is van Eline Bakker, bekend van het snel populair geworden ‘Jezus Overwinnaar’. Ze wil l..

