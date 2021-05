Afgelopen week ging de solocarrière van Dinand Woesthoff officieel en eindelijk van start. Hij bracht zijn eerste solo-album Luck of Birth uit. Woesthoff is bekend geworden als frontman van de band Kane, bekend van onder meer de hit 'Rain Down on Me'. Nu is hij terug van weggeweest. Kane is in 2014 uit elkaar gegaan. In de tussentijd heeft Woesthoff aan dit album gewerkt. Het album liet even op zich wachten – de release is een aantal keer uitgesteld door corona – maar nu hebben we dan ook wat.

Luck of Birth slaat een nieuwe weg in. Het album kenmerkt zich door meer persoonlijke en ook langzamere nummers. Woesthoff is op dit album persoonlijker dan ooit. Het nummer 'Patterns' is rustig en meeslepend en heeft iets melancholisch. Het rockgehalte van Kane is grotendeels weggevallen. Het grootse 'The Highest of All' doet nog het meest denken aan het Kane-tijdperk.

Luck of Birth is een intens album om naar te luisteren, het luisteren is van begin tot eind een avontuur vol wendingen. Het is te merken dat Woesthoff zich al geruime tijd in de muziekwereld bevindt en weet wat hij doet. Al met al is deze plaat een echte aanrader.

+ avontuurlijk

+ persoonlijk

Luck of Birth

Dinand. Taurus Music

