Door schade en schande werd hij wijs, John Hiatt. De 68-jarige Amerikaanse zanger die een eigenaardig scherpe, soulvolle stem paart aan grote reikwijdte woont nu weer met zijn vrouw Nancy in Nashville, Tennessee. Een halve eeuw geleden was dat ook al zo, maar toen zat hij aan de drank en drugs verslaafd in een rattenhol. Hiatt had een beroerde jeugd, met een drinkende vader en de zelfmoord van zijn broer toen die 22 was. Het duurde tot de jaren tachtig tot hij nuchter genoeg was voor de mooiste platen achter elkaar. Voor deze nieuwe – die vandaag verschijnt – heeft hij samenwerking gezocht met The Jerry Douglas Band. De naamgever is ook al 64 en staat bekend als een van de beste dobro-spelers van de wereld. Daarom hoor je op ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .