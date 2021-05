Een dorpsorgel van wereldfaam. Een interessante geschiedenis van kerk en orgel

Rijkdom en macht kunnen mooie dingen voortbrengen. Met dank aan de Gouden Eeuw. Over de schaduwzijden hebben we het nu even niet. Allard Tjarda van Starkenborgh, bewoner van de borg Verhildersum in het Groningse Leens, was een zeer invloedrijk man, op allerlei gebied, ook kerkelijk. Veel in de prachtige veertiende-eeuwse Petruskerk in Leens herinnert aan hem. Waaronder: het avondmaalszilver, het herengestoelte, de preekstoel én - dankzij zijn weduwe - het indrukwekkende Hinsz-orgel (1733).