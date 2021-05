Waarom je naar de band ‘The Welcome Wagon’ moet luisteren: ‘Ze zijn kernachtig en bijna altijd vreugdevol’

Zo kort voor Pinksteren heb ik besloten mijn eigen Opwekkingsrepertoire samen te stellen, en al snel kwam ik bij één formatie uit: de in Nederland tamelijk onbekende band The Welcome Wagon, gevormd door het Amerikaanse echtpaar Thomas Vito en Monique Aiuto.

Ze hebben drie albums op hun naam staan. Het zijn stuk voor stuk parels met een gouden rand waar je het liefst een strik omheen doet. Muzikaal is het lichtvoetig, subtiel en rijk georkestreerd, met fijnzinnige composities waarin duetten en (achtergrond)koortjes in veel van de songs een diepere laag aanbrengen.

Inhoudelijk zijn veel songs zuiver, oprecht, diepgelovig, kernachtig en bijna altijd vreugdevol. Het zijn gebeden, lofzangen, geloofsbelijdenissen, liturgische liederen, worstelin..