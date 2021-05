Eén met zijn gitaar

Op zijn nieuwe album The Moon & The Forest presenteert Miloš Karadaglic naast muziek van Howard Shore (1948) en Joby Talbot (1971) voor gitaar bewerkte stukken van Ludovico Einaudi (1955, ‘Full Moon’) en Robert Schumann (1810-1856, ‘Träumerei’). De in Montenegro geboren gitarist gunt zijn instrument een serieuzere rol op de klassieke muziekpodia. Vanuit zijn woonplaats Londen vertelt hij over zijn missie.

Waarom is voor klassiek gitaar minder muziek geschreven dan voor bijvoorbeeld piano of viool?

‘Het is mogelijk om oude luitmuziek te vertalen naar de gitaar zoals ook klavecimbelcomposities worden uitgevoerd op een moderne piano. In Wenen werd de klassieke gitaar in de negentiende eeuw gebruik..

