Oranje en het geheim van het gewone. Meindert Talma heeft weer een nieuwe cd

Voetbalplaatjes in voetbalalbums; miljoenen zijn er groot mee geworden. De derde elpee/cd die Meindert Talma aan dit spel wijdt is er een een van wie je wist dat die zou komen. Vlak voor de grote sportzomer.

Met Minna voltooit Meindert de trilogie van voetbalalbums die begon met Eenmaal Oranje in 2012 en in 2019 tot Balsturig leidde. Het is teamwerk van een eenling en dus luister je in drie kwartier naar elf nummers over bekende namen in het nu en toen.

Daar zijn juweeltjes bij. Talma is het best op dreef als hij historisch documentair kan verbinden met subtiele sfeertekeningen. Dat lukt goed bij het titelnummer: ‘Minna’ was de bijnaam van Humprey Mijnals, de Surinaamse voetballer die in de jaren vijftig naar Nederland werd gehaald en verbazing, succes en het eerste voetbalracisme oogstte.

Het lukt nog beter in ‘Baai Van Ambon (Simon Tahamata)’ waarin de opkomst van deze frêle, politiek bewuste dribbelaar in de context van de Molukse frustrati..

