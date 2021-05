Tamminga dacht altijd in de richting van de laatste noot

Amsterdam

In december stond organist Liuwe Tamminga nog in de Volkskrant Album Top 40. In 1994 had hij met zijn vriend en collega Leo van Doeselaar een opname gemaakt in Bologna, Tamminga’s thuisstad, op de twee wereldberoemde en stokoude orgels van de San Petronio-basiliek. De oudste, uit 1471, klonk al toen Karel de Vijfde er zich tot keizer liet kronen. Het album met dubbel-korige muziek van Giovanni Gabrieli had jaren op de plank gelegen en was eindelijk uit: een ‘uniek project dat smeekt om een reprise met publiek’, zo eindigde de recensie.

Woensdagnacht is Tamminga in Bologna onverwachts overleden, op 67-jarige leeftijd, aan een hartstilstand. Daarmee is de muziekwereld niet alleen een van de beste, maar ook sympath..

