Bassist Avishai Cohen besloot al vroeg in zijn carrière dat hij zijn muziek wilde spelen in een eigen trio. De in Israël geboren bandleider veroverde vanuit New York de wereld met zijn door Israëlische volksmuziek en Arabische toonladders gestempelde jazz.

Voor zijn nieuwste album stelde Cohen een droomtrio samen met pianist Elchin Shirinov en drummer Mark Guiliana die Cohens baslijnen aanvullen tot perfecte grooves en spannende muzikale bewegingen die oost en west in zich verenigen. Op het kamerjazz-album Almah (2013) voegde Cohen enkele strijkers toe aan zijn trio en dat smaakte kennelijk naar meer, want op Two Roses speelt het Avishai Cohen-trio met het Gothenburg Symphony Orchestra onder leiding van Alexander Hanson. Alle succesnummers komen voorbij, wat leidt tot spannende muzikale contrasten met name als Mark Guiliana ritmisch tegengas geeft. Het aandeel vocale nummers op dit nummer is groot, zodat de balans, zeker als strijkers en blazers flink uitpakken, soms doorschiet na..

