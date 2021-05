In You Are Fullness ontdek je steeds nieuwe lagen en kom je tot rust bij God

Young Oceans is het eenmansproject van multi-instrumentalist Eric Marshall. Oorspronkelijk wilde hij dit album in dezelfde ruimte met alle sessiemuzikanten opnemen, maar door de coronapandemie werd iedereen gedwongen om zijn partijen apart op te nemen vanaf verschillende locaties.

Bovendien was het de bedoeling dat deze nieuwe plaat, getiteld You Are Fullness, twee aparte EP’s zou worden waarvan de ene in 2020 zou verschijnen en de andere in 2021. De plannen werden geschrapt en Marshall besloot er een volledig album van te maken. Hoewel het moeilijk te zeggen is of het anders klinkt dan het zou hebben geklonken als het samen was opgenomen, klinkt het wel typisch als Young Oceans. Ruimtelijk, sfeervol, met galm doordrenkt, rustgevend, en bedoeld om je in een sfeer van aanbidding te brengen. Denk aan traag klinkende ambient muziek met gefluisterde zang, waar je de tijd voor moet nemen.

De meeste nummers duren langer dan vijf minuten, en ontvouwen zich steeds langzaam. Het vraagt veel geduldige luisterbeurten om de nu..

