Van Roald Dahl tot Edelweiss: countryzangeres Sarah Watkins duikt in haar jeugdjaren

De 39-jarige Sara Watkins werd bekend door het trio Nickel Creek, waarin ze zong en viool of fiddle speelde, met Chris Thile (mandoline) en Sean Watkins (gitaar). Dat was country en vooral bluegrass, de snelle muziek met mandolines. De groep hield er in 2007 mee op, maar begon weer in 2014, toen het zilveren jubileum aan de orde was. Het nieuwe soloalbum van Sara Watkins is op het oog een plaat voor kinderen, met traditionals en videoclips die als tekenfilms de aandacht trekken. Maar toch is het geschikt voor heel de familie.

De plaat is een lockdown-product en ook zij maakt van 2020 en 2021 bijzondere jaren. Veel artiesten maakten thuis solowerk of namen platen op in gezinsverband. Ook Sara dook in haar jeugdjaren en nam de muziek op die ze als meisje tegenkwam. Zo tref je songs aan uit Disney-films, ‘Pure Imagination’, uit Wonka & the Chocolate Factory, een Amerikaanse muziekfilm uit 1971, gebaseerd op het boek Sjakie en de chocoladefabriek van Roald Dahl, maar ook het liedje ‘Good Night’ van The Beatles. Het leuke is dat de overproductie van filmmuziek weg is en dat hoor je goed in ‘The Second Star to the Right’. Een beetje over de top gaat de cover van ‘Edelweiss’, met dochter en babystem.

+ persoonlijk, familiair

+ muzikaal hecht

Under The Pepper Tree

Sa..

