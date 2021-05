Op het allereerste live-album van Norah Jones is het swingen als vanouds

Net zoals haar zevende studioalbum vorig jaar, Pick Me Up Off The Floor, keerde ze terug naar de jazzy, rustige, fluweelzacht gezongen liedjes waarmee ze doorbrak in 2002. Maar haar enorme gevoel voor frasering en timing maakt van de cd toch geen al te softe aangelegenheid. Het swingt en de begeleiding is supergoed, zodat ook de lang uitgesponnen songs als ‘Flipside’, ‘I’ve got to see you again’ en de afsluiter ‘Black Hole Sun’ (een somber verstilde cover van een song van de groep Soundgarden) interessant blijven. Veertien liedjes houden je 75 minuten lang bezig. Natuurlijk speelt ze zelf uitstekend piano en gitaar en begint haar stem iets van de verwering van Billie Holiday en andere jazz-zangeressen te krijgen.

De songs werden opgenomen..

