In gesprek met zangeres Geke van der Sloot: ‘Vroeger lag ik weken wakker van één onzuivere noot’

Geke van der Sloot: ‘Voor mij is het geloof de adem van elke dag. Het is waar ik vandaan kom en waar ik naartoe ga, en het gaat altijd met me mee.'

Een gesprek over de zeven deugden: wijsheid, rechtvaardigheid, dapperheid, matigheid, geloof, hoop en liefde.

matigheid

‘Ik werk parttime in het speciaal onderwijs, twee dagen per week. Dat is geen vetpot, maar je leert leven met wat je hebt. Ik woon in een socialehuurwoning, rijd geen auto en ga niet op vakantie. Ik vind dat niet zo’n probleem. Ik denk altijd: moet je nou per se twee auto’s hebben, of zo’n groot huis? Als je maar een plek hebt om te slapen, als het maar netjes is. Ik heb er niks op tegen dat andere mensen wel gericht zijn op het verdienen van geld, maar de welvaart zou wat beter kunnen worden verdeeld. Je hebt mensen die niet willen dat er vluchtelingen naast hen komen wonen, omdat hun huis daardoo..

