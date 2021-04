Waarom schrijven Nederlanders dikke boeken over interessante niche-fenomenen, waarvan je weet dat het grote geld zal uitblijven?

Een biografie van bijna duizend bladzijden over Supersister. Een dik boek over een halve eeuw solowerk van Paul McCartney. Nederlanders die alles uitpluizen over The Kinks en Status Quo. Het bestaat. Wat drijft deze eenpitters?

Robert Jan Stips van The Nits in 2010.Â

Fred Baggen had best vijftien jaar ouder willen zijn. Dan had hij alles meegemaakt, elk concert bezocht. Maar hij is ‘van jaargang 1967’ en groeide op in Sittard. Toon Hermans en voetbalverleden sieren de stad, maar popmuziek bestond uit ‘platen lenen in de bieb’.

Toch was hij verkocht toen hij elpees beluisterde van de Nederlandse muziekgroep Supersister. Die band was totaal anders. Sacha van Geest speelde fluit, dat deden niet veel popartiesten. Robert Jan Stips was en is een tovenaar op toetsen; Ron van Eck speelde bas en (steevast als zoon van de minister aangeduid) Marco Vrolijk drums. Zo zag de groep eruit nadat The Blubs en het ooit op Paleis Soestdijk concerterende Provocation verleden tijd waren geworden.

Supersister bestond kort ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .