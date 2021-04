Orgel-cd van Bert Stam is voor een deel speels, maar ook vaak mooi verstild

De aanduiding La Belle Epoque staat in schril contrast met de periode die daarna volgde: de Eerste Wereldoorlog, die zoveel dood en verderf zaaide. Een van de meest zinloze oorlogen ooit. In La Belle Epoque ging het juist om schoonheid en tegelijk om vernieuwing, die deels gebracht werd door wereldtentoonstellingen. Zo werd Louis Vierne beïnvloed door muziek uit het Verre Oosten.

Erik Satie zocht zijn weg in minimalist music en Charles Yves in moderne compositorische technieken. Dat komt allemaal samen op de nieuwe cd van Bert van Stam (1989), organist en componist, maar ook software ontwikkelaar, verbonden aan de Maranathakerk in Den Haag. Het is zijn tweede cd, opgenomen op het 43 stemmen tellende Frans-symfonische orgel van de monumentale Elandstraatkerk. Het orgel is van de Limburgse orgelbouwer Franssen, tien jaar geleden gerestaureerd door Adema.

De muziek is voor een deel speels, maar ook vaak mooi verstild, met op de eerste plaats Gnossienne no. 1 van Satie. Wat een prachtige muziek. Daarnaast ook een paar grote werken: Choral no. 3 van Franck, de Fantasia and Fugue in D minor van Reger - gelukkig ni..

