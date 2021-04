Interessante voltooiing van oude fragmenten van violiste Rachel Podger

Toen Wolfgang Amadeus Mozart in 1791 stierf, liet hij ongeveer honderd fragmenten na van onvoltooide werken. Een deel daarvan bestond uit onaffe vioolsonates, maar ook uit grotere werken, zoals zijn bekende Requiem.

beeld nd

beeld nd

De Britse musicus Timothy Jones is sinds 2013 bezig met een studie naar die fragmenten en probeert ze in de stijl van Mozart aan te vullen. Zo heeft hij tot dusver ongeveer tachtig voltooide versies van dertig werken gemaakt. Dus gemiddeld meer dan één per fragment.

Op deze cd zijn twee versies van drie verschillende fragmenten van vioolsonates opgenomen. Tussen de zes werken staat een voltooide versie van een Fantasia in c. Mozart liet zich hierbij inspireren door het werk van Johann Sebastian Bach en vooral diens zoon Carl Philipp Emanuel. De bekende barokvioliste Rachel Podger voert de zeven werken uit, samen met pianist Christopher Glynn. Die maakt gebruik van een kopie van een fortepiano uit 1825, een fraai klinkend in..

