Pink Floyd was live onverslaanbaar, zeker op Knebworth 1990

Het Knebworth Park is een grasveld van twintig hectare in de buurt van het dorp Knebworth in Hertfordshire (Engeland). Sinds 1974 is het een belangrijke locatie voor openluchtconcerten, toen The Allman Brothers Band met 60.000 mensen het eerste grote concert hielden op het veld. Sindsdien is het het decor van concerten van grote artiesten. In 1990 was er een extra grote show, met een gala-opstelling: Paul McCartney, Dire Straits, Genesis, Phil Collins, Mark Knopfler, Robert Plant (met Led Zeppelin-collega Jimmy Page), Cliff Richard, Eric Clapton en Tears For Fears. Ongeveer 120.000 muziekliefhebbers zagen deze marathon en Pink Floyd trad er na vijftien jaar ook weer op. Het concert werd vastgelegd op cd en dvd en uitgezonden via het toen..

