Jong van geest met oude bekenden. De eerste jaren van Fleedwood Mac

In juli vorig jaar overleed Peter Green (73). Hij was niet alleen een baanbrekend gitarist, inspirator en grondlegger van veel rockbands, hij stond ook aan de basis van de eerste versie van Fleetwood Mac, toen nog een sterk op blues gerichte band zonder dames als Stevie Nicks. Een hommage was op zijn plaats, vond drummend veteraan Mick Fleetwood en dus kwamen hij en talloze vrienden bij elkaar in het Londense Palladium voor een lang en spetterend optreden. Dat gebeurde al op 25 februari 2020, de maand voordat corona toesloeg.

Mede daarom is dit concert wel heel bijzonder, vandaar alle formaten waarin het nu te beleven is: dubbel- en driedubbele cd en 4 vinylplaten met een 44 pagina’s tellend hardcover boek. De prijzen lopen dan uiteen van 15 tot 129 euro. Het concert zelf is ook te zien via video on demand.

Maar waar het om gaat, is altijd de muziek en die is hier verbluffend. Oud en jong spelen samen, er is niks te merken van sleet of ouwe jongens krentenbrood. Het is een komen en gaan van vakmensen: Billy Gibbons (ZZ Top), David Gilmour (ooit Pink Floyd), Pete Townshend (The Who), John Mayall (die met de blues negentig wordt), Christine McVie (die andere Fleetwood Mac-dame), Zak Starkey (de zoon van Ringo Starr), Steven Tyler (Aerosmith), Bill Wyman (puurder..

