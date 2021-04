Plastic Ono Band The Ultimate Collection: Pijn als mijlpaal van John Lennon

Veertig jaar geleden werd hij vermoord en vijftig jaar geleden verscheen de eerste soloplaat na het uiteengaan van The Beatles. En nu is de ‘titelloze’ plaat van de John Lennon / Plastic Ono Band in verschillende formaten uitgebracht. Bijna honderd euro kost de Super Deluxe Edition (Ultimate Mixes). Het album is opnieuw gemixt en gemasterd en voorzien van de jamsessies, nooit eerder gehoorde outtakes en gesprekken vanuit de studio’s. In totaal bevat de box maar liefst 159 historische opnames, verdeeld over zes cd’s en twee blu-ray’s, een omvangrijk songboek met teksten, zeldzame foto’s en meer. Maar dat is dus duur. Evenzeer de moeite waard is een dubbelalbum met het originele album en de nieuwe 2021-mix.